В Коми годовалая малышка выпала из окна второго этажа

СЕГОДНЯ 09:39 2018-08-28T09:46:45+03:00

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В Княжпогостском районе Коми из окна второго этажа выпала годовалая малышка. Девочка получила травмы и госпитализирована в реанимационное отделение. Проводится проверка обстоятельств произошедшего, сообщает МВД по Коми.

Инцидент произошел в одном из кногоквартирных домов Емвы, когда ребенка на короткое время оставили одного в комнате. Малышка залезла на кровать, которая находилась рядом с окном, а затем перелезла на подоконник. Ребенок оперся на москитную сетку, та не выдержала тяжести малышки, и девочка упала вниз.

В результате падения ребенок получил перелом и ушиб головы. Девочку госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас врачи решают вопрос о госпитализации ребенка в Сыктывкар, а правоохранители проводят проверку по факту несчастного случая.

Отметим, что семья девочки считается положительной, на учете в ПДН не состоит.