В Коми годовалая малышка выпала из окна второго этажа
В Княжпогостском районе Коми из окна второго этажа выпала годовалая малышка. Девочка получила травмы и госпитализирована в реанимационное отделение. Проводится проверка обстоятельств произошедшего, сообщает МВД по Коми.
Инцидент произошел в одном из кногоквартирных домов Емвы, когда ребенка на короткое время оставили одного в комнате. Малышка залезла на кровать, которая находилась рядом с окном, а затем перелезла на подоконник. Ребенок оперся на москитную сетку, та не выдержала тяжести малышки, и девочка упала вниз.
В результате падения ребенок получил перелом и ушиб головы. Девочку госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас врачи решают вопрос о госпитализации ребенка в Сыктывкар, а правоохранители проводят проверку по факту несчастного случая.
Отметим, что семья девочки считается положительной, на учете в ПДН не состоит.