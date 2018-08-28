В Кирове фура с номерами Коми застряла под «мостом глупости»

СЕГОДНЯ 11:22 2018-08-28T12:35:59+03:00

В Кирове под мостом застряла фура с номерами Республики #Коми.

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В зону внимания пользователей соцсетей попала фура с номерами Коми, которая застряла под железнодорожным мостом по улице Мельничной. Авто соотечественника создало большую пробку для проезжающего транспорта. Кстати, этот мост уже прозвали «кировским мостом глупости». Оказывается, этот инцидент с застреванием авто не единичен, сообщают местные жители.

Большегруз с номерами Коми намертво застрял под железнодорожным мостом в Кирове вчера, 27 августа:

- Там такое часто бывает. Навигатор ведет на базу через мосты. Не местные не знают, что там низко, - сообщают местные жители в соцсетях.

Мост в Кирове, под которым «посчастливилось» застрять фуре из Коми, местные уже прозвали «мостом глупости». Они сравнивают его со «знаменитым собратом» в Санкт-Петербурге. Несмотря на баннер, где крупными буквами написано «Опасно: низкий мост, Газель не проедет», там застряло уже 150 «Газелей».

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