В Сыктывкаре можно будет бесплатно сделать прививку от гриппа

СЕГОДНЯ 16:51 2018-09-03T16:51:19+03:00

В сентябре и октябре в городе будет работать передвижной пункт вакцинации

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В сентябре и октябре в Сыктывкаре, возле ТРЦ «Макси», будет работать передвижной пункт вакцинации Сыктывкарской городской поликлиники №3 и Центральной поликлиники города Сыктывкара. Все желающие сделать прививку против гриппа (выездная работа ориентирована на взрослых) могут пройти в специализированный автомобиль Республиканской станции переливания крови, в котором будет работать мобильный прививочный пункт. Для того чтобы сделать прививку от гриппа при себе обязательно нужно иметь паспорт и медицинский полис.

Таким образом Минздрав Коми планирует повысить доступность вакцинопрофилактики и охватить большое количество населения в предэпидемический период.

- Прививка от гриппа является главным средством профилактики против этого серьезного заболевания. Торговые центры посещает большое количество людей, мы надеемся, что граждане, у которых не хватает времени сделать прививку в будние дни, смогут в удобное время и в удобном месте пройти эту важную процедуру, - отметил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

В сентябре автомобиль со специалистами будет работать 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 сентября. Время работы бригады – с 11 до 16 часов. Пункт вакцинации будет расположен на парковке ТРЦ «Макси».

График работы передвижного пункта вакцинации с возможными изменениями будет доступен на сайте Министерства здравоохранения Республики Коми и в группе министерства в социальных сетях – «Вконтаке», «Facebook» и «Twitter».