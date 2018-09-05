2018-09-05T11:24:02+03:00
Общество

В Воркуте идут поиски Бруно Александровича Крафта

Мужчина отмечал свадьбу дочери, вышел в магазин и не вернулся
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: предоставлено Ингой КрафтФото: предоставлено Ингой Крафт
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В Воркуте ведутся поиски 53-летнего Бруно Александровича Крафта. Мужчина исчез 2 сентября и до сих пор ничего неизвестно о его местонахождении.

Бруно Александрович приехал в Воркуту из Ухты на свадьбу дочери Инги Крафт. Торжество состоялось 31 августа, а 2 сентября счастливый отец планировал вернуться домой. В Воркуте он остановился у своего старого приятеля, который проживает в районе площади Металлистов. 1 сентября мужчины продолжали праздновать бракосочетание Инги.

2 сентября Бруно Крафт вышел в магазин, взяв с собой только 700 рублей. Телефон и документы он оставил на квартире у друга. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. В соцсетях забила тревогу его дочь. Девушка распространила объявление о пропавшем отце, указав его примеры: рост 177 см, плотное телосложение, старая травма носа и красная родинка на глазу. Одет был в темно-коричневую матерчатую куртку, кепку и темные джинсы.

Всем, кому что-либо известно о метонахождении Бруно Александровича Крафта, просьба звонить его дочери Инге по телефону 89121773820.

Фото: предоставлено Ингой Крафт

Фото: предоставлено Ингой Крафт

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