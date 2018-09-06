2018-09-06T15:17:51+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре насмерть сбили женщину на пешеходном переходе

Предварительная причина - отказ тормозов
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото:ГИБДД по СыктывкаруФото:ГИБДД по Сыктывкару
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Сегодня днем в Сыктывкаре произошло смертельное ДТП. 40-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Ford Transit, ехала со стороны улицы Морозова в направлении Старовского. По предварительным данным, возле дома № 58 по улице Оплеснина у машины отказали тормоза. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу улицу переходила женщина, которая и попала под колеса авто. Ее возраст пока неизвестен.

По данным ГИБДД, водительница автомашины Ford Transit за рулем с 2003 года. К административной ответственности за нарушение ПДД за последний год она привлекалась три раза: дважды за ремень безопасности, один раз - за непредоставление преимущества движения пешеходу.

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