2018-09-08T16:47:05+03:00
Общество

Сыктывкарцы будут соревноваться в сборе интересного мусора

Столица Коми присоединится к экологическому квесту «Кубок Чистоты»
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкаоцы будут соревноваться в сборе мусораСыктывкаоцы будут соревноваться в сборе мусора
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15 сентября во всем мире празднуется День чистоты. В этот же день Сыктывкар присоединится ко многим городам России, участвуя в квесте «Чистый город».

Основная задача команд-участниц квеста — очистить территорию от мусора. Сбор осуществляется раздельно: пластик, стекло, бумага — все «категории» собираются в отдельные мешки. После мешки относятся на «склад» к «скупщику», который начисляет баллы. За «артефакты» (необычный и интересный мусор) начисляются дополнительные очки. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.

В команде должно быть 2-4 человека. Один из них будет работать с мобильным приложением, отмечая достижения команды на интерактивной карте. Идти игра будет два часа.

Чтобы принять участие в «Кубке Чистоты» в Сыктывкаре, нужно зарегистрировать команду на сайте https://cleangames.ru/events/Syktyvkar11.

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