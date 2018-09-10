Арест на опережение: экс-координатора сыктывкарского штаба Навального задержали по пути на акцию протеста

СЕГОДНЯ 15:23 2018-09-10T16:05:17+03:00

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Вчера в Сыктывкаре сторонники Навального провели акцию протеста против повышения пенсионного возраста. Однако один из её организаторов и экс-координатор штаба оппозиционного политика Анатолий Мишарин до площадки «под часами» не доехал: его по пути остановил полицейский экипаж.

Как рассказал «Комсомольской правде-Коми» юрист Андрей Ивашев, бывший в этот момент рядом с Анатолием Мишариным, основания для задержания у полицейских были:

— История, очевидно, заказная, но у полицейских были основания для задержания: его «приняли» по статье 20.25 Административного кодекса — «неуплата штрафов». Сейчас он находится в спецприемнике.

Сначала активисты дежурили в здании местного отделения МВД, ожидая возможных задержаний участников акции.

— Я зашел, поговорил с сотрудником, представил доказательства нарушений со стороны администрации (которые были допущены при согласовании акции) и в связи с этим попросил участников протеста не задерживать. Нарушений было два: во-первых, отказ не был мотивирован и, самое главное, — организаторам не предоставили альтернативную площадку. Полиция, в принципе, меня услышала, — рассказал Андрей Ивашев.

После этого общественники отправились на акцию, но не доехали до места назначения, так как их остановили стражи правопорядка. Анатолия Мишарина, сейчас он ждет суда.

— Его дело будут рассматривать завтра. Завтра как раз истекут 48 часов с момент задержания. Анатолий Мишарин кучу ходатайств написал, поэтому стражи закона перестраховываются, хотят закончить историю красиво, — сообщил юрист.

В пресс-службе МВД корреспонденту «Комсомольской правды-Коми» сообщили, что ответят на все вопросы только при письменном запросе. Запрос был отправлен, сейчас редакция ждет ответ.