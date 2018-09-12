Штормовое предупреждение: в Коми за три дня выпадет до половины месячной нормы осадков

СЕГОДНЯ 12:51 2018-09-12T12:57:42+03:00

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В Коми объявили штормовое предупреждение: по прогнозам синоптиков республику затопит ливнями. МЧС просит жителей республики воздержаться от походов в леса и поездок по городу.

По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, 12, 13 и 14 сентября в Коми усилится юго-западный, западный ветер 9-14 м/с, порывами до 18 м/с. В южных районах порывы будут достигать местами до 19-24 м/с. Кроме того, ожидаются продолжительные дожди: за три дня выпадет до половины месячной нормы. Временами ожидается ухудшение видимости до 500 метров.

МЧС дает рекомендации: будьте аккуратнее, держитесь подальше от хрупких деревьев и рекламных конструкций, по возможности оставайтесь в квартире. Если ливень застал на улице, то не спускайтесь в заглубленные помещения.

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112»;

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.