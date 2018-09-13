В Сыктывкаре в колонии строгого режима запустят новостную телепередачу для осужденных

СЕГОДНЯ 09:35 2018-09-13T09:37:07+03:00

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В колонии строгого режима №25, что расположена в сыктывкарском поселке Верхний Чов, подготовили первый выпуск новостного блока для осужденных.

Некоторое время в учреждении действовала телестудия "25 кадр". Осужденные не без успеха снимали видео и монтировали различные ролики и фильмы о жизни в исправительном учреждении. На днях студия подготовила первый выпуск новостей, в котором нашли отражение следующие мероприятия, прошедшие в колонии: Летняя Спартакиада – 2018, сдача осужденными нормативов ГТО, викторины, подготовленные осужденными, соревнования и церемонии награждения.

Как рассказал начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-25 Ерлан Сарбасов, довольно многое времени в работе над первым информационным блоком ушло на подготовку сюжетов и технического оснащения.

– В процессе видео- и звукозаписи использовались видеокамеры, световое освещение, микрофон и технология хромакей или съемка на зеленом фоне. После записи всех дублей было смонтировано видеообращение к осужденным ИК-25, которое показали на церемонии награждения команд, по итогам летней спартакиады, в клубе учреждения, – поделился Ерлан Сарбасов.

По словам представителя администрации ИК-25, в дальнейшем планируется подготовка ежемесячных новостных выпусков и трансляция их осужденным по сети кабельного телевидения. Об этом "КП в Коми" сообщили в пресс-службе УФСИН России по РК.