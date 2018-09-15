В колониях Коми заключенным рассказывают сказки

СЕГОДНЯ 09:44 2018-09-15T09:45:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Психологи ИК-29 (п. Нижний Доманик) в индивидуальной работе с осужденными

используют различные методики, в том числе метод ассоциативных карт «Мастер

сказок», созданный на основе архетипов. Об этом сообщает Пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

По словам старшего психолога психологической лаборатории ИК-29 Любови

Вахрушевой, архетипические карты разработаны на основе универсальных

архетипов. Архетип – это некая древняя, первичная матрица, нечто базовое,

незыблемое. Архетипы обеспечивают в мире порядок вещей, противостоят хаосу и

разрушению.

– Архетипический сюжет – это последовательность событий, грамотно проживая

которую человек приобретает духовный опыт и силу. Он перестает быть в жизни

«слепым котенком». Он предупрежден об искушениях и вооружен инструментами

преодоления трудностей. Карты помогают разбудить интуицию и обрести ответы

на многие жизненные вопросы, – говорит Любовь Вахрушева.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

Осужденные с большим желанием посещают занятия. Информация, которая

подается таким образом, воспринимается намного легче. Все происходит на

полуосознаваемом уровне, сильной нагрузки на психику при этом нет.

А вот в ИК-25 (п. Верхний Чов) в психокоррекционной работе с осужденными

используют сказкотерапию. По мнению пенитенциарных психологов, сказка

способствует осознанию осужденными собственных деструктивных установок;

изменению взгляда на себя и свою жизнь.

Работа начинается с прохождения психологического тестирования и состоит из

семи психокоррекционных занятий. К каждому занятию подбирается определенная

сказка, чтобы проработать поставленную цель. Дополнительно во всех занятиях

присутствуют упражнения, усиливающие психокоррекционное воздействие.

В работе с сотрудниками колонии психологи ИК-25 также используют

метафорические карты. Как считают специалисты, такая форма работы не требует

большого количества времени и в то же время позволяет взглянуть на себя, на

ситуацию и обстоятельства жизни через призму метафорического анализа.