В колониях Коми заключенным рассказывают сказки
Психологи ИК-29 (п. Нижний Доманик) в индивидуальной работе с осужденными
используют различные методики, в том числе метод ассоциативных карт «Мастер
сказок», созданный на основе архетипов. Об этом сообщает Пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.
По словам старшего психолога психологической лаборатории ИК-29 Любови
Вахрушевой, архетипические карты разработаны на основе универсальных
архетипов. Архетип – это некая древняя, первичная матрица, нечто базовое,
незыблемое. Архетипы обеспечивают в мире порядок вещей, противостоят хаосу и
разрушению.
– Архетипический сюжет – это последовательность событий, грамотно проживая
которую человек приобретает духовный опыт и силу. Он перестает быть в жизни
«слепым котенком». Он предупрежден об искушениях и вооружен инструментами
преодоления трудностей. Карты помогают разбудить интуицию и обрести ответы
на многие жизненные вопросы, – говорит Любовь Вахрушева.
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.
Осужденные с большим желанием посещают занятия. Информация, которая
подается таким образом, воспринимается намного легче. Все происходит на
полуосознаваемом уровне, сильной нагрузки на психику при этом нет.
А вот в ИК-25 (п. Верхний Чов) в психокоррекционной работе с осужденными
используют сказкотерапию. По мнению пенитенциарных психологов, сказка
способствует осознанию осужденными собственных деструктивных установок;
изменению взгляда на себя и свою жизнь.
Работа начинается с прохождения психологического тестирования и состоит из
семи психокоррекционных занятий. К каждому занятию подбирается определенная
сказка, чтобы проработать поставленную цель. Дополнительно во всех занятиях
присутствуют упражнения, усиливающие психокоррекционное воздействие.
В работе с сотрудниками колонии психологи ИК-25 также используют
метафорические карты. Как считают специалисты, такая форма работы не требует
большого количества времени и в то же время позволяет взглянуть на себя, на
ситуацию и обстоятельства жизни через призму метафорического анализа.