В Ухте престарелая горожанка выложила 40 тысяч за литр чудо-меда от всех болезней

СЕГОДНЯ 11:52 2018-09-16T11:56:05+03:00

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В Ухте престарелая горожанка стала жертвой мошенницы. Пенсионерка 85 лет лишилась 40 тысяч рублей при покупке литровой банки меда.

В квартиру к пожилой женщине постучала молодая девушка, которая продавала мед. Ухтинка впустила незнакомку в квартиру. Гостья рассказала о чудодейственных свойствах меда, якобы помогающего от всех болезней и недугов. Незнакомка заявила, что в этот день действует уникальная цена - 40 тысяч рублей за банку.

Потерпевшая заинтересовалась уникальным продуктом, так как с возрастом появилось много заболеваний, от которых хотелось бы вылечиться. Продавщица обещала пенсионерке, что через несколько дней все болезни уйдут, стоит лишь принимать мед по рецепту, приложенному к баночке.

Воодушевленная ухтинка оплатила покупку стоимостью 40 тысяч рублей и попрощалась с продавцом. Через несколько дней пенсионерке лучше не стало. Пожилая женщина догадалась, что это обычный мед и никакими чудо-свойствами он не обладает, после чего обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ведется следствие.