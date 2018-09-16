В Ухте престарелая горожанка выложила 40 тысяч за литр чудо-меда от всех болезней
В Ухте престарелая горожанка стала жертвой мошенницы. Пенсионерка 85 лет лишилась 40 тысяч рублей при покупке литровой банки меда.
В квартиру к пожилой женщине постучала молодая девушка, которая продавала мед. Ухтинка впустила незнакомку в квартиру. Гостья рассказала о чудодейственных свойствах меда, якобы помогающего от всех болезней и недугов. Незнакомка заявила, что в этот день действует уникальная цена - 40 тысяч рублей за банку.
Потерпевшая заинтересовалась уникальным продуктом, так как с возрастом появилось много заболеваний, от которых хотелось бы вылечиться. Продавщица обещала пенсионерке, что через несколько дней все болезни уйдут, стоит лишь принимать мед по рецепту, приложенному к баночке.
Воодушевленная ухтинка оплатила покупку стоимостью 40 тысяч рублей и попрощалась с продавцом. Через несколько дней пенсионерке лучше не стало. Пожилая женщина догадалась, что это обычный мед и никакими чудо-свойствами он не обладает, после чего обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ведется следствие.