2018-09-18T09:57:55+03:00
Происшествия

Полиция разберется в причинах смертельного ДТП в Сыктывкаре

6 сентября в столице Коми сбили пенсионерку
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: ГИБДД по СыктывкаруФото: ГИБДД по Сыктывкару
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МВД Сыктывкара будет устанавливать причины смертельного ДТП, произошедшего в столице Коми 6 сентября этого года.

Напомним, в Сыктывкаре 40-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Ford Transit, ехала со стороны улицы Морозова в направлении Старовского. По предварительным данным, возле дома № 58 по улице Оплеснина у машины отказали тормоза. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу улицу переходила 62-летняя пенсионерка, которая и попала под колеса авто. Ее возраст пока неизвестен.

По данным ГИБДД, водительница автомашины Ford Transit за рулем с 2003 года. К административной ответственности за нарушение ПДД за последний год она привлекалась три раза: дважды за ремень безопасности, один раз - за непредоставление преимущества движения пешеходу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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