Художники России и Эстонии покажут свое видение древней коми культуры через сотворчество

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-18T15:51:03+03:00

Ранее эти работы можно было увидеть в финно-угорском этнопарке

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Скоро в Национальном музее Коми откроется выставка «Архаика и современность» — результат работы художников-этнофутуристов из разных регионов нашей страны и зарубежья. География мест, откуда приехали участники, обширна: Башкортостан, Марий Эл, Пермский край, Татарстан, Удмуртия и Эстония. Все произведения, которые увидят зрители на выставке, были созданы в рамках международного симпозиума, проходившего в Финно-угорском этнопарке.

Среди мастеров, участвовавших в создании «Архаики и современности», немало громких имен. Так, участниками выставки стали Ринат Миннебаев (член Международной Академии графики), Измаил Ефимов (заслуженный художник Российской Федерации), Юрий Лисовский (член Союза художников России), Валерия Осташова (скульптор, график, художественный редактор детского журнала «Радуга») и много других известных живописцев.

Измаил Ефимов передал Национальному музею Коми диптих «Диалог с Кандинским в Коми»

Всех их объединил девиз «Понять друг друга через искусство». Именно эта фраза связала множество художников в едином пространстве симпозиума. И тема, и творчество были совместными: в поисках новых образов, актуальных изобразительных техник и материалов живописцы погружались в архаичные пласты коми и в целом – финно-угорской культуры, их историко-культурный и природный ландшафт. В результате родились работы, переосмысливающие древнюю культуру в современном ключе.

— В основном, на выставке будет представлено изобразительно искусство (около 30 полотен). Также посетители смогут увидеть несколько инсталляций. Эти работы ранее можно было увидеть в Финно-угорском этнопарке. Сейчас мы решили показать их здесь и взяли максимальное количество экспонатов, которые предоставил этнопарк, дополнив их работами, которые были переданы в наш фонд после завершения симпозиума, — рассказала заведующая отделом музея по выставочной деятельности Дарья Юркина.

В основном, на выставке будет представлена живопись

Откроется выставка 21 сентября в 15 часов в Национальном музее Республики Коми.