2018-09-18T15:51:03+03:00
Звезды

Художники России и Эстонии покажут свое видение древней коми культуры через сотворчество

В Национальном музее откроется выставка «Архаика и современность»
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Ранее эти работы можно было увидеть в финно-угорском этнопаркеРанее эти работы можно было увидеть в финно-угорском этнопарке
Изменить размер текста:

Скоро в Национальном музее Коми откроется выставка «Архаика и современность» — результат работы художников-этнофутуристов из разных регионов нашей страны и зарубежья. География мест, откуда приехали участники, обширна: Башкортостан, Марий Эл, Пермский край, Татарстан, Удмуртия и Эстония. Все произведения, которые увидят зрители на выставке, были созданы в рамках международного симпозиума, проходившего в Финно-угорском этнопарке.

Среди мастеров, участвовавших в создании «Архаики и современности», немало громких имен. Так, участниками выставки стали Ринат Миннебаев (член Международной Академии графики), Измаил Ефимов (заслуженный художник Российской Федерации), Юрий Лисовский (член Союза художников России), Валерия Осташова (скульптор, график, художественный редактор детского журнала «Радуга») и много других известных живописцев.

Измаил Ефимов передал Национальному музею Коми диптих «Диалог с Кандинским в Коми»

Измаил Ефимов передал Национальному музею Коми диптих «Диалог с Кандинским в Коми»

Всех их объединил девиз «Понять друг друга через искусство». Именно эта фраза связала множество художников в едином пространстве симпозиума. И тема, и творчество были совместными: в поисках новых образов, актуальных изобразительных техник и материалов живописцы погружались в архаичные пласты коми и в целом – финно-угорской культуры, их историко-культурный и природный ландшафт. В результате родились работы, переосмысливающие древнюю культуру в современном ключе.

— В основном, на выставке будет представлено изобразительно искусство (около 30 полотен). Также посетители смогут увидеть несколько инсталляций. Эти работы ранее можно было увидеть в Финно-угорском этнопарке. Сейчас мы решили показать их здесь и взяли максимальное количество экспонатов, которые предоставил этнопарк, дополнив их работами, которые были переданы в наш фонд после завершения симпозиума, — рассказала заведующая отделом музея по выставочной деятельности Дарья Юркина.

В основном, на выставке будет представлена живопись

В основном, на выставке будет представлена живопись

Откроется выставка 21 сентября в 15 часов в Национальном музее Республики Коми.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция разберется в причинах смертельного ДТП в Сыктывкаре
В Сыктывкаре оправдали подпольного продавца «Виагры»
На Кубке России "Строитель" не оставил шансов казанскому "Динамо"
В Сыктывкаре мужчину ограбили из-за отказа поделиться зажигалкой
В Сыктывкаре подорожает проезд на одном из популярных маршрутов
В Сыктывкаре юные баскетболистки поспорят за призы турнира Республики Коми
В Ухте престарелая горожанка выложила 40 тысяч за литр чудо-меда от всех болезней
"Дело лесников": на свободу вышли Ульянов и Слюсарь
В Республике Коми от гриппа привито 87 868 человек
В колониях Коми заключенным рассказывают сказки
На выходные в Коми снова вернется теплая погода
В Сыктывкаре отопительный сезон начнется с 17 сентября
В Коми люди сняли видео, как отгоняли волка от села
Завтра пройдет прощание с Саркисом Манасарянцем
В Сыктывкаре в колонии строгого режима запустят новостную телепередачу для осужденных
В Коми при разборе ветхого частного дома погиб пенсионер
В Усинске медведь зашел в черту города
Глава Минздрава Коми призвал сыктывкарцев выйти из "гриппозной зоны"
Штормовое предупреждение: в Коми за три дня выпадет до половины месячной нормы осадков
В Сыктывкаре фестиваль "Зарни джыджъяс" откроет балет "Дон Кихот"
В Коми нашли труп женщины с простреленной головой
Сегодня жители Коми услышат вой сирен
Экс-координатору штаба Навального в Сыктывкаре дали пять суток ареста за просроченные штрафы
Библиотека Сыктывкара подарит приз читателям на велосипедах
Эмигрировавшие на Кубу пенсионеры из Коми получают российскую пенсию
Зачем в Сыктывкаре засеяли полные поля подсолнухов