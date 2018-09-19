В Воркуте у гаражей нашли сумку с телом 8-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 13:59 2018-09-19T13:59:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воркуте расследуют обстоятельства смерти 8-летнего ребенка, тело которого нашли в сумке у гаражного комплекса, сообщает Следственное управление СК по Коми.

18 сентября тревогу забили сотрудники детской поликлиники. По их сведениям, ребенок не появлялся в школе с начала года по причине болезни, однако за медицинской помощью он не обращался. Мать ребенка умерла, медики связались с отцом ребенка, который отказался объяснять, что произошло с его сыном. Тогда сотрудники поликлиники обратились в правоохранительные органы.

Правоохранители пришли к 37-летнему отцу ребенка, но он отказался общаться с ними. Тогда оперативники вскрыли дверь и допросили мужчину, который неожиданно признался, что сын умер от болезни. По его словам, находясь в состоянии шока, он положил тело ребенка в сумку и вынес к гаражному компексу.

Сейчас отец мальчика задержан, с ним проводятся следственные действия. Для установления причины смерти школьника назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело об убийстве.