32-летняя сыктывкарка получила серьезную травму в автобусе

СЕГОДНЯ 16:48 2018-09-22T16:55:11+03:00

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Вчера в сыктывкарском автобусе №18 из-за резкого маневра водителя травмировалась 32-летняя женщина. Она упала в салоне и получила черепно-мозговую травму, сообщают в Управлении ГИБДД МВД по Республике Коми.

Инцидент произошел вчера, 21 сентября,около 12 часов в микрорайоне Орбита. «НефАЗ» на подъезде к ТРЦ «Макси» резко затормозил. 32-летняя сыктывкарка, которая ехала стоя, в результате маневра упала и ударилась головой.

В результате падения сыктывкарка 1986 года рождения получила открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также повредила шею. Пострадавшую доставили в больницу, ее состояние уточняется.