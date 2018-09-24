2018-09-24T09:52:41+03:00
Общество

В Коми придут дожди и грозы

Республика попадет под влияние сразу трех циклонов
Ольга СОЛОВЕЙ
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После относительно теплого сентября, в Коми начинается настоящая осень, с ветрами и дождями. С 24 по 28 сентября территория республики попадет под влияние сразу 3-х активных западных циклонов. Будет преобладать облачная погода с частыми дождями и порывистым ветром. Циклоны постепенно затянут на нашу территорию более прохладный воздух.

Если в начале недели будет еще тепло - ночью +5...+10С, днём +12...+17С, то к концу недели похолодает. В ночные часы ожидается -2...+3С, днём до +8С. Велика вероятность, что в крайних северных районах в конце недели осадки будут выпадать смешанного характера — в виде дождя со снегом.

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