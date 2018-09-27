«КП-Коми» организует бесплатный мастер-класс с Заслуженным артистом России Александром Балашовым

СЕГОДНЯ 17:45 2018-09-27T18:02:35+03:00

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«Комсомольская правда-Коми» недавно запустила социальный фотопроект «Может быть по-другому». В рамках него мы помогаем исполнять маленькие мечты наших героев.

Ваш ребенок мечтает научиться эстрадному пению или игре на гитаре, но у вас не возможностей, чтобы организовать это? Хочется, чтобы искусству вашего сына или дочь учили профессионалы?

Валентина Вахнина. Фото со страницы "ВКонтакте"

Чтобы дать толчок для исполнения детской мечты, «Комсомолка» организует по одному пропуску на интересные музыкальные мастер-классы: 11 октября Заслуженный артист России и народный артист Республики Коми Александр Балашова даст желающим основы эстрадного пения, а 24 октября педагог с 12-летним стажем Валентина Вахнина научит всех игре на гитаре. Участие во всех мастер-классах будет бесплатным.

Записаться вы можете у нашего корреспондента Дарьи Юдиной, позвонив по телефону 89121911043 либо написав в сообщения группы "Комсомольской правды-Коми" в "ВКонтакте".