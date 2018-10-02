2018-10-02T07:58:27+03:00
Общество

Сыктывкарский суд продлил на месяц арест директора САТП №1, подозреваемого в крупном подкупе

Александр Рукавишников останется в СИЗО до 2 ноября
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото: кадры оперативной съемки задержанияНа фото: кадры оперативной съемки задержания
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Директор САТП №1 Александр Рукавишников, которого обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере, останется под арестом до 2 ноября. Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста, сообщает «БНК».

Защита просила суд отпустить Рукавишникова под домашний арест или под залог 6 млн рублей. Однако Верховный суд не удовлетворил ходатайство адвокатов. Вчера, 1 октября, стало известно, что директор САТП №1 останется под стражей еще на один месяц.

Напомним, что Александр Рукавишников — фигурант дела о коммерческом подкупе. УФСБ выяснило, что директор автотранспортного предприятия два года получал незаконные денежные вознаграждения от индивидуального предпринимателя за то, что заключал с ним договоры на оказание ремонтных услуг. За это время он получил не менее 6 млн рублей. Передача денег происходила с помощью двух посредников, которые тоже ответят перед законом.

Кстати, недавно выявили дополнительные эпизоды получения денег от другого индивидуального предпринимателя, оказывавшего аналогичные услуги, сообщает СУ СКР по Коми.

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