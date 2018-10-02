Каким будет новый облик корпуса КГПИ зависит от вас: в Сыктывкаре начали сбор предложений

СЕГОДНЯ 08:26 2018-10-02T08:30:45+03:00

Каждый человек может оставить свои пожелания и замечания на сайте СГУ

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СГУ имени Питирима Сорокина с 1 октября начало сбор предложений по строительству нового здания, которое возведут на месте старого корпуса КГПИ. Каждый человек может оставить свои пожелания и замечания на сайте СГУ.

Проект будущего здания вывешен в корпусе №8 СГУ имени Питирима Сорокина, чтобы каждый человек мог его оценить. Кроме того, вуз решил запустить прием заявок по улучшению проекта. Каждый может высказать, что он думает о реконструкции:

- Мы готовы к публичному обсуждению проекта и совместной работе с горожанами. Высказать свое мнение могут все, кому небезразличен внешний облик города. Их точка зрения будет учтена в итоговом варианте проекта, - отметили в пресс-службе вуза.

Отметим, что старый корпус КГПИ, который был построен еще в 1934 году, сейчас находится в крайне плохом состоянии. Специалисты установили, что фундамент изношен на 80%. Таким образом, находиться в здании опасно. Было принято решение на месте старого корпуса построить новый. Архитектуру здания, которое стало символом образования в Коми, сохранят. Кроме этого появятся дополнительные этажи, атриумная часть и подземный паркинг. Как рассказал главный архитектор проекта Дмитрий Челанов, здание планируют построить к 100-летию Коми — 2021 году.

ГДЕ оставить замечания.

Вот ЗДЕСЬ подробно о проекте.

Вот ЗДЕСЬ — экскурсия по ветхому корпусу КГПИ.