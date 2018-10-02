Каким будет новый облик корпуса КГПИ зависит от вас: в Сыктывкаре начали сбор предложений
СГУ имени Питирима Сорокина с 1 октября начало сбор предложений по строительству нового здания, которое возведут на месте старого корпуса КГПИ. Каждый человек может оставить свои пожелания и замечания на сайте СГУ.
Проект будущего здания вывешен в корпусе №8 СГУ имени Питирима Сорокина, чтобы каждый человек мог его оценить. Кроме того, вуз решил запустить прием заявок по улучшению проекта. Каждый может высказать, что он думает о реконструкции:
- Мы готовы к публичному обсуждению проекта и совместной работе с горожанами. Высказать свое мнение могут все, кому небезразличен внешний облик города. Их точка зрения будет учтена в итоговом варианте проекта, - отметили в пресс-службе вуза.
Отметим, что старый корпус КГПИ, который был построен еще в 1934 году, сейчас находится в крайне плохом состоянии. Специалисты установили, что фундамент изношен на 80%. Таким образом, находиться в здании опасно. Было принято решение на месте старого корпуса построить новый. Архитектуру здания, которое стало символом образования в Коми, сохранят. Кроме этого появятся дополнительные этажи, атриумная часть и подземный паркинг. Как рассказал главный архитектор проекта Дмитрий Челанов, здание планируют построить к 100-летию Коми — 2021 году.
ГДЕ оставить замечания.
Вот ЗДЕСЬ подробно о проекте.
Вот ЗДЕСЬ — экскурсия по ветхому корпусу КГПИ.