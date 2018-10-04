В Коми служебная овчарка быстро вышла на след ночного грабителя

СЕГОДНЯ 15:53 2018-10-04T16:01:10+03:00

Собака помогла найти и обезвредить преступника Фото: Из архива "КП".

Воришка во всем сознался

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В Усть-Вымском районе служебная собака помогла в оперативные сроки найти грабителя.

Поздней ночью вор проник в магазин через заднюю дверь, сорвав навесной замок. Грабитель через подсобные помещения вошел в торговый зал и взял с прилавков тушенку, мясные и рыбные консервы, колбасу, конфеты, макароны, майонез, приправы, кофе, батарейки, одеколон, шампунь и стиральный порошок, сигареты. После незваный гость скрылся. Сумма ущерба оцениватся 7 тысяч 400 рублей.

Продавец магазина, обнаружив пропажу, вызвала полицию. В состав оперативной группы вошел и кинолог со служебной собакой.

Служебная овчарка взяла след на месте происшествия и вскоре привела полицейских к дому подозреваемого. Похитителем оказался безработный местный житель, 1967 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Воришка признал свою вину. Часть похищенных продуктов – колбаса, упаковка куриной голени, пачка сметаны и сигареты изъята.Об этом сообщает МВД по Коми.