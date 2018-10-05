Девочку задушили, а мальчика и дедушку — забили до смерти

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-05T11:46:06+03:00

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Полицейские продолжают выяснять подробности трагедии, произошедшей в поселке Кожва Печорского района. Напомним, что 4 октября в доме на Октябрьской улице убили дедушку и его внуков — 12-летнюю девочку и 14-летнего мальчика.

По предварительным данным, девочка задушили. Дедушку и мальчика, видимо, жестоко избили: они скончались из-за полученных открытых черепно-мозговых травм.

Во время осмотра места преступления полицейские изъяли множество отпечатков пальцев и следы обуви. Кроме того, на экспертизу отправили предполагаемые орудия убийства — гаечный ключ и топор.

Поиски предполагаемых убийц продолжаются. Местные жители тем временем собирают деньги на похороны погибших.