Жертв кожвинских душегубов похоронят 8 октября

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-06T10:58:20+03:00

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Дедушку и внуков, убитых в поселке Кожва, будут хоронить в понедельник. Прощание начнется в 9 часов 30 минут, а похороны — в 12 часов. На данный момент сбор денег на похороны, который был организован родственниками и друзьями погибших, закончен.

Скриншот объявления о похоронах со страницы тети погибших

Напомним, что 4 октября в поселке под Печорой, произошло жестокое убийство пожилого мужчины и его внуков — 14-летнего мальчика и 12-летней девочки. Двое местных мужчин, будучи подшофе, задушили детей, а их дедушку забили до смерти. Единственной свидетельницей бессмысленной расправы стала мать погибших детей. Подозреваемых сейчас ищут. Известно, что после убийства они прятались в балке на территории поселка. Обнаружившие их хозяева балка сообщили о данном факте в полицию, но разыскиваемым удалось сбежать.