Жители Кожвы: «Трагедия назревала давно»

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-06T13:15:37+03:00

По их словам, семья, которая стала жертвой тройного убийства, была неблагополучной

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На этой неделе в печорском поселке Кожва произошла страшное в своей бессмысленности убийство, жертвами которых стали 59-летний мужчина, его 14-летний внук и 12-летняя внучка. Объединение «Волна» расспросило местных жителей о том, какими были погибшие дети.

Опрашиваемые единодушно сошлись в том, что дети были хорошими и всегда заступались друг за друга:

— В таких семьях дети всегда с правдой. Друг за друга всегда держались, присматривали.

В соцсетях погибших ребят характеризуют также положительно:

— Машу я сама знала, она очень хорошая, дружелюбная девочка. За что с ними так жестоко поступили? — пишет Анастасия Ноговицена.

— Коля очень хороший мальчик был, спортом занимался и много призовых мест завоевал. И Маша тоже хорошая была девочка, всегда приветливая. Очень жалко и в голове [это все] не укладывается! — комментирует Валентина Смирнова.

С мамой не все обстояло так благополучно: по словам жителей поселка, у неё были проблемы с алкоголем.

Прощание с убитыми детьми и дедушкой пройдет в понедельник. Поиски предполагаемых «авторов» тройного убийства продолжаются.