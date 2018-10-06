Жители Кожвы: «Трагедия назревала давно»
На этой неделе в печорском поселке Кожва произошла страшное в своей бессмысленности убийство, жертвами которых стали 59-летний мужчина, его 14-летний внук и 12-летняя внучка. Объединение «Волна» расспросило местных жителей о том, какими были погибшие дети.
Опрашиваемые единодушно сошлись в том, что дети были хорошими и всегда заступались друг за друга:
— В таких семьях дети всегда с правдой. Друг за друга всегда держались, присматривали.
В соцсетях погибших ребят характеризуют также положительно:
— Машу я сама знала, она очень хорошая, дружелюбная девочка. За что с ними так жестоко поступили? — пишет Анастасия Ноговицена.
— Коля очень хороший мальчик был, спортом занимался и много призовых мест завоевал. И Маша тоже хорошая была девочка, всегда приветливая. Очень жалко и в голове [это все] не укладывается! — комментирует Валентина Смирнова.
С мамой не все обстояло так благополучно: по словам жителей поселка, у неё были проблемы с алкоголем.
Прощание с убитыми детьми и дедушкой пройдет в понедельник. Поиски предполагаемых «авторов» тройного убийства продолжаются.
Трагедия в Кожве.4 октября 2018 г.