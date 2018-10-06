2018-10-06T13:15:37+03:00
Общество

Жители Кожвы: «Трагедия назревала давно»

По их словам, семья, которая стала жертвой тройного убийства, была неблагополучной
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Поселок Кожва, где произошла трагедия. Источник фото: "ВКонтакте"Поселок Кожва, где произошла трагедия. Источник фото: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

На этой неделе в печорском поселке Кожва произошла страшное в своей бессмысленности убийство, жертвами которых стали 59-летний мужчина, его 14-летний внук и 12-летняя внучка. Объединение «Волна» расспросило местных жителей о том, какими были погибшие дети.

Опрашиваемые единодушно сошлись в том, что дети были хорошими и всегда заступались друг за друга:

— В таких семьях дети всегда с правдой. Друг за друга всегда держались, присматривали.

В соцсетях погибших ребят характеризуют также положительно:

— Машу я сама знала, она очень хорошая, дружелюбная девочка. За что с ними так жестоко поступили? — пишет Анастасия Ноговицена.

— Коля очень хороший мальчик был, спортом занимался и много призовых мест завоевал. И Маша тоже хорошая была девочка, всегда приветливая. Очень жалко и в голове [это все] не укладывается! — комментирует Валентина Смирнова.

С мамой не все обстояло так благополучно: по словам жителей поселка, у неё были проблемы с алкоголем.

Прощание с убитыми детьми и дедушкой пройдет в понедельник. Поиски предполагаемых «авторов» тройного убийства продолжаются.

Трагедия в Кожве.4 октября 2018 г.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для участников вокального конкурса за приз Ольги Сосновской подняли возрастную планку
Кожвинских изуверов поймали
Часть сыктывкарских автобусов будет ездить по другим маршрутам
Жертв кожвинских душегубов похоронят 8 октября
В Усинске три квартиры выставлены на торги из-за долгов по взносам на капремонт
На выходных Коми накроет "свежий" циклон с новой порцией дождей
Девочку задушили, а мальчика и дедушку — забили до смерти
Кошка спасла подростка от верной гибели при пожаре
Следователи выясняют обстоятельства жестокой расправы над дедушкой с двумя внуками
В Коми служебная овчарка быстро вышла на след ночного грабителя
В Коми следователи проверяют сообщение об ударе ребенка током на детской площадке
В Коми почти 160 осужденных вышли на свободу с учетом срока, проведенного в СИЗО
Гончанерко в СИЗО ждет возвращение своего адвоката из зарубежного отпуска
В Коми расследуют два случая гибели рабочих на производстве
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Прилузье
Парламент освободил организации от штрафов за опоздание с уплатой налогов
В Коми отметят 30-летие вывода советских войск из Афганистана
Прокуратура недовольна слишком мягким приговором, вынесенному экс-директору «Интаводоканал»
Каким будет новый облик корпуса КГПИ зависит от вас: в Сыктывкаре начали сбор предложений
Сыктывкарский суд продлил на месяц арест директора САТП №1, подозреваемого в крупном подкупе
В Коми сгорел дом священника
В Коми столкнулись Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan, два человека погибли
В лесу под Сыктывкаром болотоход сбил человека