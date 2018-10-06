2018-10-06T15:29:01+03:00
Происшествия

Кожвинских изуверов поймали

С момента убийства до их поимки прошло около двух суток
Дарья ЮДИНА
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Максим Фадеев и Максим Попов. Фото из соцсетей.Максим Фадеев и Максим Попов. Фото из соцсетей.
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Подозреваемых в жестком тройном убийстве, произошедшем в поселке Кожва, задержали. Об это сообщает Следственное управление Следственного комитета по Республике Коми.

Фото из паблика "Привет! Сейчас в Печоре"

Фото из паблика "Привет! Сейчас в Печоре"

С задержанными будут проведены необходимые следственные и процессуальные действия, по результатам которых будет установлена роль каждого из них в содеянном, и решен вопрос об избрании меры пресечения. Если их вина полностью подтвердится, то ранее судимых за кражи и угон Дениса Фадеева и Дениса Попова ждет пожизненное заключение.

Напомним, что 4 октября в одном из домов поселка Кожва Печорского района нашли три тела. Были убиты 59-летний дедушка и его внуки - 14-летний мальчик и 12-летняя девочка. Детей задушили, а дедушку забили до смерти. В понедельник состоятся их похороны, на устройство которых собирали деньги неравнодушные местные жители.

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