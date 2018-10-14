Интинский праздник оленеводов стал финалистом всероссийской туристической премии

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-14T14:55:26+03:00

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Интинский праздник оленеводов «Тэрыб кор» стал финалистом Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2018. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила градоначальник Лариса Титовец.

Фото со страницы Ларисы Титовец

«Тэрыб кор» обошел своих соперников на региональном этапе в категории «Лучшее событие в области популяризации народных традиций и промыслов». Защищали проект Татьяна Гмырина, Антон Каминский и Алексей Тихонов, а возглавила делегацию начальник отдела культуры администрации Ольга Попова. Интинский праздник занял третье место среди 11 команд, и теперь примет участие в финале, который состоится 24-27 октября в Нижнем Новгороде.

Фото со страницы Ларисы Титовец

— Я поздравляю всех интинцев, всех, кто принимал участие в организации этого праздника с такой высокой оценкой нашей большой совместной работы! Приглашение на финал Национальной премии – это своего рода знак качества, который эксперты в области туристической индустрии присудили нашему мероприятию. Это еще одно подтверждение тому, что наш город обладает большим потенциалом для привлечения гостей, для развития туризма, в том числе, событийного, пишет Лариса Титовец.

Глава интинской администрации также напомнила, что «Тэрыб кор» в марте 2019 года в честь 65-летия города.