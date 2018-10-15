В Шиесе начали строительство линии электропередач

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-15T12:52:01+03:00

Фото из паблика "Мы против свалки в Ленском районе"

Изменить размер текста: A A

История с возможным строительством мусорного полигона на границе Архангельской области и Республики Коми набирает обороты. Минприроды Коми пишет, что на станции Шиес ведутся изыскательские работы для строительства деревообрабатывающего завода. Но фотографии, сделанные местными активистами, свидетельствуют, что на станции уже «прокладывают» ЛЭП. Запись об этом появилась в паблике «Мы против свалки в Ленском районе».

Фото из паблика "Мы против свалки в Ленском районе"

Представители инициативной группы, посетившие Шиес в воскресенье, пишут, что «новые бетонные опоры без проводов уже стоят на нескольких участках: от БАМа через Колонну до моста через реку Нянда (Тывская дорога); от Суходольской дороги в сторону БАМа; от Суходольской дороги вдоль Объездной. На всех этих участках опоры устанавливают в зоне трассы существующей ЛЭП МРСК, кроме участка от БАМа до Колонны». На данный момент уже установлено 66 опор, ещё около 400 опор ждут установки на складе. Лес, который повалили для «расчищения» территории, вывозят на участки около Суходольской дороги до Бама и далее до Колонны. По сути, это — территория Урдомы. Всего было спилено уже около ста деревьев.

Фото из паблика "Мы против свалки в Ленском районе"

Смотрящий бригады, занимающейся установкой этих столбов, сказал, что документы с названием компании-подрядчика и разрешением есть в администрации.

Напомним, что информация о возможном строительстве мусорного полигона появилась летом. Жители Архангельской области и Республики Коми (предполагаемая «база» для свалки находится рядом с нашим регионом) подняли волну возмущения: устраивали митинги, посещая их друг у друга. До этого на станции Шиес уже вырубили лес на 1,4 миллиона рублей. Сейчас жители Урдомы, которая находится рядом со станцией, надеются на конструктивный диалог с владельцем полигона.