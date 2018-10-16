В пригороде Сыктывкара волки утащили домашнего любимца

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-16T11:57:51+03:00

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В поселке Яг-Кар, который находится в 26 километрах от Сыктывкара, волки утащили рыжего спаниеля. Сообщение об этом появилось в паблике в «ВКонтакте».

Фото Ирины Якимовой

Хозяйка пса пишет, что пес пропал после 19 часов. Один из комментаторов под постом отметила, что её собака странно себя вела в то же время:

Источник фото: "ВКонтакте"

— Наша собака сегодня вечером странно вела себя. Как будто пряталась от кого-то (около 18:00). Неужели волки так рано выходят? Теперь и за детей страшно, — пишет Анастасия Коснырёва.

Жители Яг-Кара не единственные, кто жалуется на произвол диких зверей. В Пажге волки съели 30 собак. Хищников видели даже возле школы.