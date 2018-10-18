Гаражам быть: в местечке Кочпон-Чит построят объект, несмотря на протест сыктывкарцев

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-18T10:32:05+03:00

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В мэрии подвели итоги общественных обсуждений по поводу строительства гаражного комплекса в местечке Кочпон-Чит. Администрация несмотря на протест горожан постановила: комплексу быть.

С лета местные жители вели бурную полемику по поводу недопущения возведения гаражного комплекса, который может загрязнить Сысолу и стать местом тусовки маргиналов. В итоге администрация столицы инициировала проведение общественных обсуждений: две недели горожане несли свои предложения в мэрию, чтобы выразить свое несогласие.

На днях на сайте мэрии появилось заключение комиссии по землепользованию и застройке, которая рекомендует строительство по нескольким причинам. Во-первых, возведение гаражного комплекса было запланировано при проектировке района. Во-вторых, экологи отметили, что Сысола не пострадает. В-третьих, чистота окружающей территории лежит на плечах местных жителей. Другими словами, они в ответе за то, какая обстановка их будет окружать.

Мэрия опубликовала постановление администрации, которое дает добро на строительство гаражей на 100 мест. Местные жители приняли новость не без печали:

Лучше бы с садиком и школой администрация так суетилась, как с гаражами, - отметила жительница местечка Ника Макарова.