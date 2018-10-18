2018-10-18T13:01:37+03:00
Общество

В Усть-Вымском районе прокуратура через суд требует ликвидировать 15 несанкционированных свалок

Местные власти не желали их замечать
Алиса КОЗЛОВА
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Местные власти знали, что в районе немало стихийных свалок, но не захотели их убрать. Фото: прокуратура КомиМестные власти знали, что в районе немало стихийных свалок, но не захотели их убрать. Фото: прокуратура Коми
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В Коми прокуратура Усть-Вымского района в ходе совместной проверки, проведенной совместно с районным комитетом по охране окружающей среды, выявила 15 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов.

Местные власти прекрасно знали о существовании больших скоплений мусора, надзорные органы уведомили их об этом еще в 2018 году. Однако мусор и ныне там, никто даже пальцем не ударил, чтобы очистить захламленные территории.

Поэтому районная прокуратура направила в Усть-Вымский районный суд иски с требованием обязать администрации сельских поселений обязанности ликвидировать несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов.

Об этом сообщает прокуратура Коми.

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