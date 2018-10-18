В Усть-Вымском районе прокуратура через суд требует ликвидировать 15 несанкционированных свалок
В Коми прокуратура Усть-Вымского района в ходе совместной проверки, проведенной совместно с районным комитетом по охране окружающей среды, выявила 15 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов.
Местные власти прекрасно знали о существовании больших скоплений мусора, надзорные органы уведомили их об этом еще в 2018 году. Однако мусор и ныне там, никто даже пальцем не ударил, чтобы очистить захламленные территории.
Поэтому районная прокуратура направила в Усть-Вымский районный суд иски с требованием обязать администрации сельских поселений обязанности ликвидировать несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов.
Об этом сообщает прокуратура Коми.