Прожиточный минимум для пенсионеров поднимут до 10 тыс.742 рубля

24 Окт. 15:35 2018-10-24T15:52:29+03:00

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Депутаты Госсовета Коми сегодня предварительно утвердили новый размер прожиточного минимума для пенсионеров республики. Теперь эта сумма составит 10 тысяч 742 рубля.

"Прожиточный минимум пенсионера в Республике Коми в размере 10 тысяч 742 рубля на 2019 год определен с учетом сложившейся фактической величины прожиточного минимума по категории "пенсионеры" в 2018 году и учетом прогнозируемого индекса потребительских цен на 2019 год (104,3%)", - сообщается в пояснительной записке.

Напомним, что год назад прожиточный минимум для пенсионеров в Коми составлял 10 тысяч 192 рубля. Не трудно посчитать, что данный показатель возрастет на 550 рублей.

Вопрос о повышении прожиточного минимума для пенсионеров был одобрен на заседаниях парламентских комитетов и будет рассмотрен завтра на сессии Госсовета Коми.