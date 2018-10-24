Прожиточный минимум для пенсионеров поднимут до 10 тыс.742 рубля
Депутаты Госсовета Коми сегодня предварительно утвердили новый размер прожиточного минимума для пенсионеров республики. Теперь эта сумма составит 10 тысяч 742 рубля.
"Прожиточный минимум пенсионера в Республике Коми в размере 10 тысяч 742 рубля на 2019 год определен с учетом сложившейся фактической величины прожиточного минимума по категории "пенсионеры" в 2018 году и учетом прогнозируемого индекса потребительских цен на 2019 год (104,3%)", - сообщается в пояснительной записке.
Напомним, что год назад прожиточный минимум для пенсионеров в Коми составлял 10 тысяч 192 рубля. Не трудно посчитать, что данный показатель возрастет на 550 рублей.
Вопрос о повышении прожиточного минимума для пенсионеров был одобрен на заседаниях парламентских комитетов и будет рассмотрен завтра на сессии Госсовета Коми.