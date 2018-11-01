Жители Ижмы: «Волки терроризируют село»

СЕГОДНЯ 09:45 2018-11-01T09:46:14+03:00

За две ночи зверь убил двух собак, сообщают они в соцетях

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Жители Ижемского района сообщают, что лесной хищник наводит страх на жителей районного центра. За две ночи зверь убил двух собак, сообщают они в соцетях.

- В Ижме на улице Сосновой в течении двух дней с одного двора волки утащили двух собак. Информация доведена до Ижемского общества охотников и рыболовов, - сообщают местные жители в соцсетях.

Жители Коми комментируют, что лесные хищники наводят на них ужас. «В Пажге с 20 июня волки загрызли уже 30 собак. Не все псы были привязаны», - пишет Виктория Л.

Однако источники близкие к ситуации сообщают, что в смерти собак повинны их сородичи – такие же собаки. Оказывается они уже третий год ходят по селу и душат псов:

- Насколько мне известно, хозяин съеденных собак сам сказал, что в их смерти виноваты не волки. Я живу на этой улице, поэтому детальнее знакома с ситуацией, - пишет Людмила П.

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