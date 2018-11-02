В выходные в Коми будет идти мокрый снег и дождь

СЕГОДНЯ 09:34 2018-11-02T09:34:49+03:00

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С первого дня ноября в республику стал поступать теплый и влажный воздух с запада — сказывается влияние атлантического циклона. В пятницу, 2 ноября, в северных районах выпадет мокрый снег, в южных пойдет дождь. Под влиянием очередного циклона большая часть территории окажется в предстоящие выходные, так что характер погоды практически не поменяется — останется тепло и сыро. Температура воздуха в течение суток будет колебаться около нулевой отметки, ожидается от -2С до +3С.

И только на северо-востоке, от Печоры до Воркуты, погодные условия будут отличаться — в перерыве между циклонами произойдет постепенное усиление морозов. В ночные часы ожидается -5...-10С, днем -2...-7С, в Заполярье — до -18С ночью и до -8...-13С днем.