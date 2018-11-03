Универвидение набирает волонтеров

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-03T09:49:49+03:00

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С 17 по 21 ноября Сыктывкар уже в восьмой раз станет столицей студенческого вокального творчества. Город соберет талантливых вокалистов со всей России, чтобы выявить сильнейшие голоса студенчества. И пока федеральные организаторы проекта обрабатывают портфолио потенциальных конкурсантов, в Республике Коми объявили набор волонтеров Универвидения.

Волонтеры Универвидения – костяк команды организаторов проекта в Республике Коми. Ежегодно к работе в проекте привлекаются около 150 волонтеров: у каждого своя функция и четко очерченный круг задач.

– Универвидение – студенческая инициатива, и реализуется проект в большей степени тоже студентами, ведь 80% команды организаторов – обучающиеся вузов и ссузов Сыктывкара. Конечно, студенты не определяют даты и формат проведения проекта, не решают вопросы с документами, не принимают ключевых управленческих решений, но в дни проведения Универвидения в Сыктывкаре они обеспечивают функционирование проекта как системы, чтобы ни одно направление не дало сбоя, – отмечает исполнительный директор программы «Российская студенческая весна» Ирина Карих.

Набором волонтеров проекта занимается Центр волонтеров СГУ им. Питирима Сорокина. Стать частью команды организаторов Универвидения может любой сыктывкарец в возрасте от 16 лет, имеющий опыт в сфере событийного волонтерства. Для этого необходимо лишь заполнить заявку на сайте Сыктывкарского госуниверситета.

– Направления деятельности волонтеров разнообразны – это сопровождение, организация питания и проживания участников, работа с жюри, зрителями и официальными гостями, помощь режиссерско-постановочной группе проекта, волонтеры потребуются в службу материально-технического обеспечения, транспортную службу и медиагруппу. Это масштабное событие, в котором каждому найдется своя роль и сфера деятельности, – комментирует руководитель Центра волонтеров СГУ им. Питирима Сорокина Мария Гошева.

До самого музыкального мероприятия этой осени осталось чуть меньше трех недель, прием заявок на волонтерство в проекте завершится 8 ноября. Затем добровольцам предстоит пройти собеседования с кураторами служб и ждать результатов отбора.