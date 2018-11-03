В Сыктывкаре пропала 43-летняя женщина

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-03T14:22:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Коми разыскивают 43-летнюю Анную Нестерову.

Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", в последний раз ее видели 1 ноября. Около 2 часов ночи она вышла с работы, после чего о дальнейшем ничего неизвестно.

Пропавшая среднего телосложения, рост 175 см, волосы темные, короткая стрижка, глаза голубые.

Во время исчезновения на женщине были темный полушубок, черные брюки и черные ботильоны на низком каблуке. При себе у пропавшей была коричневая дамская сумка.

Особые приметы: родинка на левой щеке.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении женщины, могут обратиться по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.