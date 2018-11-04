В Сыктывкаре из-за непотушенной сигареты эвакуировались 25 человек
Рассеянного виновника пожара спасали с балкона 3 этажа
Фото из открытых источников
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Вчера в Сыктывкаре, на улице 65-летия Победы, после семи часов произошел пожар. Гореть начала квартира на третьем этаже: её владелец уснул, не затушив сигарету. Проснулся мужчина, когда уже огонь разгорелся. Испугавшись, он выбежал на балкон и стал звать на помощь.
Снимали с балкона незадачливого курильщика с помощью автолестницы пожарные. В это время 25 жителей дома самостоятельно эвакуировались.
Потушить пожар удалось примерно за час. Ликвидацией разбушевавшегося огня занимался 21 человек.