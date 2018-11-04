В Рунете оценили суровую воркутинскую мегауказку

СЕГОДНЯ 15:19 2018-11-04T15:29:03+03:00

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Недавно на популярном российском сайте «Пикабу» появился забавный пост про огромную воркутинскую указку:

Фото с сайта "Пикабу"

— Если честно, я раньше думал, что самое глобально-опупенное в Челябинске, но Воркута меня сегодня переубедила! Переубедила своей мега-указкой! (рулетки с собой не было, но навскидку без малого два метра длиной!).

В комментариях под постом тут же вспомнили про стереотипы о Воркуте и принялись шутить на эту тему:

— 65 дюймов, осина, умеренной упругости, внутри 4-я струна от бас-гитары. Взмахните палочкой, мистер Поттер!

— Это чтобы сразу медведя взбесившегося проткнуть насквозь как копьем. Из тех, на которых дети в школу приезжают. Бывают у медведей воркутинских ездовых бзики иногда. Звери же.

— Такой длины хватит, чтобы донести свет знаний даже для задних парт, — шутили в комментариях.

Это не первый раз, когда Воркута попадает в поле зрения интернет-пользователей. Так, рунетовцев порадовал новый арт-объект, установленный возле воркутинской шахты.