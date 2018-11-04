В Рунете оценили суровую воркутинскую мегауказку
Недавно на популярном российском сайте «Пикабу» появился забавный пост про огромную воркутинскую указку:
Фото с сайта "Пикабу"
— Если честно, я раньше думал, что самое глобально-опупенное в Челябинске, но Воркута меня сегодня переубедила! Переубедила своей мега-указкой! (рулетки с собой не было, но навскидку без малого два метра длиной!).
В комментариях под постом тут же вспомнили про стереотипы о Воркуте и принялись шутить на эту тему:
— 65 дюймов, осина, умеренной упругости, внутри 4-я струна от бас-гитары. Взмахните палочкой, мистер Поттер!
— Это чтобы сразу медведя взбесившегося проткнуть насквозь как копьем. Из тех, на которых дети в школу приезжают. Бывают у медведей воркутинских ездовых бзики иногда. Звери же.
— Такой длины хватит, чтобы донести свет знаний даже для задних парт, — шутили в комментариях.
Это не первый раз, когда Воркута попадает в поле зрения интернет-пользователей. Так, рунетовцев порадовал новый арт-объект, установленный возле воркутинской шахты.