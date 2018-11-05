2018-11-05T12:26:10+03:00
Общество

Усинск, Вуктыл и Воркута - лидеры по уровню зарплат в Коми

В аутсайдерах оказались сельские районы
Алиса КОЗЛОВА
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Судя по данным Комистата, жители Коми - обеспеченные людиСудя по данным Комистата, жители Коми - обеспеченные людиФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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"КП в Коми" на основании данных Комистата составило рейтинг городов и районов с самыми высокими и низкими заработными платами.

Тройку лидеров по уровню доходов населения составили Усинск, Вуктыл и Воркута - города, где процветает добыча углеводородного топлива (нефти, газа и угля). В "нефтяной столице" республики средний уровень зарплат составляет 79 тыс. 986 рублей, в Вуктыле - 70 тыс. 983 рубля, а в "заполярной кочегарке" - 68 тыс. 602 рубля.

Самый низкие заработные платы были отмечены в районах, экономика которых преимущественно строится на сельскохозяйственной деятельности и лесном хозяйстве. На предпоследнем месте - Усть-Куломский район со среднестатистическим доходом граждан в сумме 34 тыс.45 рублей. Аутсайдером является Сысольский район, где уровень зарплат составляет 33 тыс. 751 рубль.

При этом в Коми среднемесячная начисленная заработная плата за период с января по август 2018 года составила 49 тыс. 856 рублей.

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