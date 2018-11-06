2018-11-06T16:40:25+03:00
Общество

Ушла с работы и исчезла. В Сыктывкаре ищут таинственно пропавшую горожанку

Анна Нестерова бесследно исчезла шесть дней назад
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото УМВД по СыктывкаруФото УМВД по Сыктывкару
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В Сыктывкаре ищут таинственно пропавшую 43-летную Анну Владимировну Нестерову. Она ушла с работы в ночь с 30 октября на 1 ноября, но домой не вернулась, сообщает пресс-служба УМВД по Коми.

Сыктывкарка бесследно исчезла шесть дней назад. Оперативники установили, что горожанка вышла с работы на улице Первомайской 1 ноября около 2:00 ночи. Затем около 2:30 ее видели в магазине «33 жирафа» по улице Карла Маркса. С тех пор о местонахождении сыктывкарки ничего не известно.

Всем, кому что-либо известно о разыскиваемой, просьба сообщить информацию в дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару по телефонам: (8212) 28-26-68, 28-26-00, 28-26-01 или 02. Анонимность гарантируется, - сообщают полицейские.

Приметы:

На вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднее телосложение, короткая стрижка, глаза голубые. Была одета в черный полушубок, черные брюки и темные полуботинки, черную шапку.

Фото УМВД по Сыктывкару

Фото УМВД по Сыктывкару

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