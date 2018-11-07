2018-11-07T09:47:09+03:00
Общество

В мэрии Сыктывкара отчитали нового регоператора "Ухтажилфонд"

Компания не справилась с вывозом мусора в праздничные дни
Ольга СОЛОВЕЙ
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В мэрии Сыктывкара жестко спросили с регионального оператора по обращению с отходами за неубранный в праздничные дни мусор. Рабочее совещание прошло под председательством заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергея Воронина, сообщает мэрия Сыктывкара.

Инспекция специалистов Управления ЖКХ столицы Коми выявила ряд проблем со сбором и вывозкой мусора. В частности, полные контейнеры были обнаружены во дворе дома №48 по Октябрьскому проспекту, не произведен подбор мусора близ контейнеров в некоторых дворах Лесозавода, местечка Кочпон-Чит и других местах.

- Объезд города показал, что региональный оператор по сбору и вывозке мусора с территории Сыктывкара в лице ООО «Ухтажилфонд» в первые шесть дней работы некачественно выполняет свои обязательства. В ряде случаев либо из-за неправильной погрузки, либо в связи с отсутствием необходимого количества персонала площадки около контейнеров не очищаются должным образом. Кроме того, до сих пор отсутствует информация о телефонах диспетчерской службы регоператора. Люди не знают, куда звонить в случаях ненадлежащего предоставления услуги, что недопустимо. Нужно срочно решать вопрос по установке дополнительных контейнеров или увеличивать периодичность сбора мусора, чтобы избежать его накопления, - подчеркнул С.Воронин.

Также он обратил внимание присутствующего на совещании представителя ООО «Ухтажилфонд» Ивана Ларюкова на необходимость в кратчайшие сроки определяться по схеме обслуживания частного сектора.

- До 12 ноября необходимо принять решение и известить жителей частных домов о графике сбора и вывозки твердых коммунальных отходов. Также нужно ускоряться и выстраивать взаимодействие с социальными учреждениями, собирать оперативно с них заявки на сбор и транспортировку мусора. Напоминаю, что на жителях города не должен негативно сказаться переход на новую схему обращения с отходами, - отметил вице-мэр Сыктывкара.

Представитель регоператора обещал урегулировать проблемные вопросы и озвучил телефоны специалистов, которые должны реагировать на обращения горожан и жителей Эжвы: 23-90-15, 23-90-10.

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