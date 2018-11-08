Пропавшую сыктывкарку Анну Нестерову могли убить

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-08T10:31:19+03:00

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В Следственном отделе Сыктывкара провели проверку по факту исчезновения 43-летней сыктывкарки Анны Нестеровой. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает СУ СКР по Коми.

Напомним, 43-летняя Анна Владимировна Нестерова пропала 1 ноября. Оперативники установили, что она вышла с работы в районе улицы Первомайской около 2:00. Затем около 2:30 ее видели возле магазина «33 жирафа» по улице Карла Маркса. С тех пор о местонахождении сыктывкарки ничего неизвестно. В соцсетях многие жители города узнали Анну. Они пишут, что женщина работала в кафе "Лаундж".

Всем, кому что-либо известно о разыскиваемой, просьба сообщить информацию в дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару по телефонам: (8212) 28-26-68, 28-26-00, 28-26-01 или 02. Анонимность гарантируется.

Приметы:

На вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднее телосложение, короткая стрижка, глаза голубые. Была одета в черный полушубок, черные брюки и темные полуботинки, черную шапку.