Жительница Архангельской области разыскивает своего мужа в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-09T10:48:32+03:00

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В Сыктывкаре пропал житель Коряжмы Сергей Ерофеевский. 40-летний мужчина приехал в Сыктывкар в командировку и перестал выходить на связь с 7 ноября.

Как рассказала «КП-Коми» супруга пропавшего Марина Ерофеевская, Сергей в эти дни жил в Эжвинском районе. 7 ноября он вышел из дома и пропал. Коллеги Сергея нашли его телефон на проспекте Бумажников, 47. Известно, что мужчина заходил по этому адресу.

Ориентировочно Сергей Ерофеевский был одет в темно-зеленую куртку, черную шапку, джинсы и кроссовки.

Телефон для связи:8(900)-917-63-27