Тело пропавшей сыктывкарки Анны Нестеровой ищут водолазы

СЕГОДНЯ 12:29 2018-11-09T12:30:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сыктывкаре идут поиски тела убитой 43-летней Анны Нестеровой. Следователи совместно с сотрудниками МЧС и МВД обследуют реку в районе Доручастка.

Напомним, женщина пропала 1 ноября и до вчерашнего дня о ней ничего не было известно. 8 ноября Следственный комитет сообщил о задержании 27-летнего подозреваемого.На допросе мужчина признался, что избил женщину и утопил ее в реке. Эти данные проверяют следователи. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на свой источник, в тот злополучный вечер, 1 ноября, сыктывкарка задержалась на работе в банке, где проходила ревизия. После работы она заходила в несколько питейных заведений. По всей вероятности, в одном из них женщина и познакомилась с предполагаемым убийцей.

После этого жертва провела с ним некоторое время. А затем между ними произошел конфликт. Мужчина избил свою жертву, после чего скинул тело в реку Вычегду. О том, что убийство произошло в ходе ссоры на фоне личных неприязненных отношений. Задержали подозреваемого в районе Сысольского шоссе. У женщины осталась 16-летняя дочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Архангельской области разыскивает своего мужа в Сыктывкаре (подробнее...)