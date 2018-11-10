2018-11-10T17:46:00+03:00
Общество

В Ухте ищут таинственно пропавшую блондинку

Набожные горожане даже призывают молится за женщину
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Ухте ищут 38-летнюю Анастасию Щетинину, которая вчера ушла из дома и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Молодая женщина вышла из дома No3 по улице Интернациональной вчера, 9 ноября. С тех пор о том, где находится молодая женщина, ничего не известно. Ухтинцы распространяют ориентировки на горожанку в соцсетях. Люди пишут, что Анастасия не ушла бы из дома просто так, ведь у нее маленький сын. Набожные горожане даже призывают молиться за женщину.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей или видел ее после 9 ноября, просят сообщить по телефонам: 02 (полиция), 8 (8216) 73-90-02, 8(8216) 73-90-00, 89121033078, 89042275504, - сообщают в соцсетях.

Приметы:

- Рост 165 см, вес 54-55 кг. Волосы светлые, окрашенные, ниже плеч. Глаза голубые.

- Была одета в черный приталенный пуховик с поясом, черные сапоги, белую вязаную шапку с помпоном, при себе имела черно-серую сумку.

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