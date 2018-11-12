2018-11-12T09:51:10+03:00
Происшествия

Сыктывкарец, разбивший памятник рублю, полностью признал свою вину

Во время акта вандализма мужчина был пьян
Ольга СОЛОВЕЙ
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27 апреля 2018 года нетрезвый 22-летний сыктывкарец проходил через сквер на Стефановской площади Сыктывкара. Остановившись у «Знака Рубля», установленного неподалеку от отделения Национального банка по Республике Коми, сыктывкарец испытал острое чувство социальной несправедливости, обусловленное собственным трудным финансовым положением. По этой причине он два раза ударил памятник ногой, от чего "рубль" упал и разбился. Ущерб от акта вандализма составил 303 тыс. рублей.

Заместитель прокурора Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении вандала. Вину в содеянном сыктывкарец признал в полном объеме. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье Куратовского судебного участка г. Сыктывкара. Расследование по делу осуществлено УМВД России по г. Сыктывкару.

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