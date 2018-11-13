2018-11-13T13:38:40+03:00
Общество

В Сыктывкаре перестали искать тело убитой 43-летней женщины

По реке пошла шуга, опасная для жизни водолазов
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Поиски тела Анны Нестеровой в района Доручастка приостановлены из-за неблагоприятных условий: по реке пошла шуга опасная для жизни водолазов. Однако, когда поступит повторная заявка от следственных органов, поиски возобновят, сообщает «Комиинформ».

Водолазы СПАС-Коми совместно с следователями начали обследовать реку в районе Доручастка после признания предполагаемого убийцы. 27-летний подозреваемый был задержан на прошлой неделе. На допросе он рассказал, что избил женщину и утопил ее тело в реке.

Поиски, которые длились несколько дней, оказались безрезультатны. С похолоданием по реке пошла шуга, опасная для жизни и здоровья водолазов. Они временно приостановили работу до дальнейших указаний следователей.

Напомним, Анна Нестерова пропала 1 ноября и до вчерашнего дня о ней ничего не было известно. 8 ноября Следственный комитет сообщил о задержании 27-летнего подозреваемого.На допросе мужчина признался, что избил женщину и утопил ее в реке. Эти данные проверяют следователи. Возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сосногорском районе пропал 43-летний мужчина
Жители Коми могут подарить праздник детям из трудных семей
Горожане боятся выгуливать собак в Мичуринском парке из-за протекающей канализации
В Сыктывкаре участок на перекрестке Ленина-Орджоникидзе отошел компании «СКАТ»
Галина Лапшина покинула совет Сыктывкара со слезами на глазах
Сыктывкарец, разбивший памятник рублю, полностью признал свою вину
В Коми придет потепление
Стала известна причина пожара по Ухтой, в котором пострадали четыре человека
В Ухте пьяный водитель без прав врезался в столб: пострадала пассажирка
После исчезновения женщины из Ухты завели уголовное дело
В воскресенье в Коми снег и сильный ветер
В Ухте ищут таинственно пропавшую блондинку
Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении