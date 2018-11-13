В Сыктывкаре перестали искать тело убитой 43-летней женщины

СЕГОДНЯ 09:40 2018-11-13T13:38:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Поиски тела Анны Нестеровой в района Доручастка приостановлены из-за неблагоприятных условий: по реке пошла шуга опасная для жизни водолазов. Однако, когда поступит повторная заявка от следственных органов, поиски возобновят, сообщает «Комиинформ».

Водолазы СПАС-Коми совместно с следователями начали обследовать реку в районе Доручастка после признания предполагаемого убийцы. 27-летний подозреваемый был задержан на прошлой неделе. На допросе он рассказал, что избил женщину и утопил ее тело в реке.

Поиски, которые длились несколько дней, оказались безрезультатны. С похолоданием по реке пошла шуга, опасная для жизни и здоровья водолазов. Они временно приостановили работу до дальнейших указаний следователей.

Напомним, Анна Нестерова пропала 1 ноября и до вчерашнего дня о ней ничего не было известно. 8 ноября Следственный комитет сообщил о задержании 27-летнего подозреваемого.На допросе мужчина признался, что избил женщину и утопил ее в реке. Эти данные проверяют следователи. Возбуждено уголовное дело.