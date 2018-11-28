В Сыктывкаре проведут аналог «Гонки героев»
В Сыктывкаре в начале января пройдет аналог уникального всероссийского проекта «Гонка героев». Пока организация мероприятия находится на стадии обсуждения.
Экстремальный забег с препятствиями «Гонка героев» - знаменитый всероссийский проект, который славится изощренными испытаниями. Они не по плечу тем, кто боится трудностей. В начале января и сыктывкарцы смогут испытать свои силы в необычном забеге.
- Вчера с соорганизаторами зашли в Управление физической культуры и спорта по спорту, где сошлись на том, что мероприятие организовывать надо. Назначили примерные даты - 5-6 января. Место проведения - парк имени Кирова, - сообщил один из организаторов гонки Роман Гончар.
Правда, какие испытания ждут сыктывкарских спортсменов, еще не известно. Сейчас организаторы обсуждают задания, которые предстоит пройти участникам. Кстати, пока рабочее название гонки - «Коми Герои».
Справка
Гонка Героев — российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности, организованный «Лигой Героев». Среди препятствий, которые участникам необходимо преодолеть: «рукоходы», скалодромы, «тропа разведчика», трамплины, «тарзанки» и множество других. Порядок прохождения испытаний уникален для каждой локации. За время существования формата в нём приняли участие более 7 000 человек.