Находящийся под следствием глава Сыктывдинского района Олег Лажанев сложил с себя полномочия

СЕГОДНЯ 14:11 2018-11-30T14:13:40+03:00

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В Сыктывдинском районе ищут нового руководителя администрации. Экс-глава муниципалитета Олег Лажанев, который сейчас находится под следствием, сложил с себя полномочия. О конкурсе на замещение вакантной должности сообщает местная администрация.

Районный суд временно отстранил чиновника от должности первого лица Сыктывдинского района, потому что подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении полномочий. Сегодня, 30 ноября, стало известно, что он по собственному желанию покинул пост руководителя муниципалитета.

На сайте администрации Сыктвдинского района размещена подробная информация о конкурсе на замещение вакантной должности. Право на участие имеют граждане России, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком страны и соответствующие ряду квалификационных требований. В списке: наличие высшего образования, стаж работы на государственных, муниципальных должностях не менее двух лет или наличие стажа работы на руководящих должностях не менее трех лет.

Конкурс назначен на 28 февраля 2019 года. Конкурсная комиссия принимает документы соискателей с 5 декабря по 25 декабря 2018 года включительно.