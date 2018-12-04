В Сыктывкаре открылась почта Деда Мороза

СЕГОДНЯ 15:46 2018-12-04T15:47:44+03:00

Она будет работать до 24 декабря

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В центральном почтовом отделении Сыктывкара, по адресу ул. Ленина, 60, установлен специальный почтовый ящик, в который жители и гости города могут опускать новогодние письма и красочные открытки для Деда Мороза. Почта зимнего волшебника будет работать до 24 декабря.

- Почта Деда Мороза начала свою работу 4 декабря неслучайно. Именно сегодня отмечается интересный и особенный праздник - День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящён всем, кто верит в зимнего волшебника и с нетерпением ждёт чудесный праздник – Новый год, - отметил директор Коми филиала Почты России Виталий Осипов.

Новогодняя традиция отправлять письма и открытки зимнему волшебнику пользуется большой популярностью. Она позволяет задолго до боя курантов создать праздничную атмосферу, подарить детям предвкушение радости и укрепить веру в чудо.

Напомним, послание Деду Морозу нужно отправлять на его официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку. Адрес резиденции размещен у почтового ящика.

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями будет осуществляться ежедневно. Чтобы все послания были доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя, и волшебник смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес (обязательно с индексом) и адрес получателя.