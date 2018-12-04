Единственное предприятие слепых в Коми закрывают из-за невостребованности
В Сыктывкаре закрывают предприятие ООО «Мастер», принадлежащее Всероссийскому обществу слепых. Об этом «КП-Коми» рассказал руководитель регионального отделения организации Александр Верховод. Напомним, компания специализировалась на ручном изготовлении щеток.
- К сожалению, в условиях современного рынка ручной труд оказался менее востребован, чем машинный, так что пришлось закрыть наше предприятие, - рассказал Александр Верховод.
Александр Верховод рассказал о проблемах организацииФото: Архив "КП"
Фото: Архив "КП"
Последних рабочих пришлось уволить в декабре прошлого года. Как признается Александр Верховод, сейчас его идеей фикс является открытие полноценного центра по реабилитации инвалидов по зрению. На данный момент в обществе работает только один специализированный кабинет, который и планируют модернизировать.
Напомним, само общество слепых преследует череда неудач: многомиллионные долги за тепло, задолженность по аренде, налогам. Кроме того, раньше администрация общества располагалась по адресу Советская, 80, а в соседнем здании был склад и рабочий цех. Нужно было искать выход из ситуации, но сдать в аренду площади склада было тяжело, поэтому общество полностью переехало из административного здания в соседний дом, а освободившееся помещение стали сдавать в аренду федеральной миграционной службе. Но и это не помогло.
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