Единственное предприятие слепых в Коми закрывают из-за невостребованности

СЕГОДНЯ 17:15 2018-12-04T17:18:13+03:00

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В Сыктывкаре закрывают предприятие ООО «Мастер», принадлежащее Всероссийскому обществу слепых. Об этом «КП-Коми» рассказал руководитель регионального отделения организации Александр Верховод. Напомним, компания специализировалась на ручном изготовлении щеток.

- К сожалению, в условиях современного рынка ручной труд оказался менее востребован, чем машинный, так что пришлось закрыть наше предприятие, - рассказал Александр Верховод.

Александр Верховод рассказал о проблемах организацииФото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Последних рабочих пришлось уволить в декабре прошлого года. Как признается Александр Верховод, сейчас его идеей фикс является открытие полноценного центра по реабилитации инвалидов по зрению. На данный момент в обществе работает только один специализированный кабинет, который и планируют модернизировать.

Напомним, само общество слепых преследует череда неудач: многомиллионные долги за тепло, задолженность по аренде, налогам. Кроме того, раньше администрация общества располагалась по адресу Советская, 80, а в соседнем здании был склад и рабочий цех. Нужно было искать выход из ситуации, но сдать в аренду площади склада было тяжело, поэтому общество полностью переехало из административного здания в соседний дом, а освободившееся помещение стали сдавать в аренду федеральной миграционной службе. Но и это не помогло.

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