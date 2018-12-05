2018-12-05T10:02:36+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре в ДТП пострадал трехлетний мальчик

Начинающая девушка-водитель поехала на "красный" сигнал светофора
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: УМВД СыктывкараФото: УМВД Сыктывкара
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Сегодня утром в Сыктывкаре произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. В 07:49 24-летняя девушка-водитель, управляя автомашиной ВАЗ 2115, ехала по Октябрьскому проспекту со стороны ул. Печорская в направлении ул. Петрозаводской. Проезжая перекресток Октябрьский проспект ул.Малышева на запрещающий сигнал светофора машина врезалась в автомобиль "Ниссан Кашкай", который ехал по Октябрьскому проспекту со стороны ул. Петрозаводской и заканчивал маневр налево на ул. Малышева.

Как расскзаали "КП-Коми" в Госавтоинспекции Сыктывкара, в результате аварии пострадал трехлетний мальчик, который находился в автомобиле ВАЗ. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности. Водитель "пятнадцатой" в течении года привлекалась 1 раз. Стаж с 2018 года.

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